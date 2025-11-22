Valkoinen talo on myöntänyt, että ehdotusta on ollut muotoilemassa Vladimir Putinin lähettiläs Kirill Dmitriev.

Yhdysvaltain rauhanehdotus sisältää venäläisiä ilmaisuja, mikä herättää kysymyksiä tekstin alkuperästä, arvioi Brittilehti Guardianin ulkomaankirjeenvaihtaja.

Jotkin sanamuodot vaikuttavat Guardianin toimittajan Luke Hardingin mukaan siltä, että ne olisi kirjoitettu alun perin venäjäksi.

Harding työskenteli vuosina 2007–2011 Moskovassa, kunnes hänet karkotettiin Venäjältä kriittisten artikkelien vuoksi.

Useissa kohdissa rauhansuunnitelman kieli toimisi Harding mukaansa venäjäksi, mutta kuulostaa englanniksi selvästi oudolta.

Suunnitelman 28 kohdasta kolmas kuuluu: "Odotetaan, että Venäjä ei hyökkää naapurimaihin ja että Nato ei laajene enempää."