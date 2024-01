Googlen yksityinen incognito-tila ei olekaan salainen – yhtiö sovitteli jättikanteen oikeudessa

Kanne: Googlen kyttäsi käyttäjää myös incognito-tilassa

The Guardianin mukaan nettijätti sopi joulukuussa 2023 oikeusjutun, jossa sitä syytettiin miljoonien netinkäyttäjien toiminnan seuraamisesta. Seurannassa sinänsä ei ole mitään uutta, mutta joukkokanteen mukaan Google kykeni tarkkailemaan käyttäjää myös yksityiseksi mainostetussa incognito-tilassa. Kanteen mukaan yhtiö saattaisi näin saada tietää esimerkiksi "mahdollisesti kiusallisia asioita".

Elokuussa 2023 piirituomari Yvonne Gonzalez Roger s totesi, että auki on esimerkiksi kysymys siitä, onko Google tehnyt incognito-tilan tarjoamisen myötä laillisesti sitovan lupauksen olla keräämättä dataa yksityisessä tilassa.

Google muutti englanninkielistä kuvaustekstiä

Chromen ohjeesta löytyy pitkä kuvaus siitä, miten yksityisen selaamisen tila varsinaisesti toimii. Täysin salattua selailun ei ole luvattu olevan. Jos incognito-tilassa esimerkiksi kirjautuu jollekin sivustolle, sivu luonnollisesti tietää, kuka käyttäjä on.

The Vergen mukaan Google on kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa päivittänyt tekstin, joka kuvaa yksityistä selausominaisuutta. Mspoweruser.comissa jaetussa kuvassa näkyy, miten englanninkieliseen versioon versioon on lisätty huomautus "tämä ei muuta sitä, miten sivut, joilla vierailet, sekä niiden käyttämät palvelut keräävät dataa, Google mukaan lukien".