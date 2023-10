Muistatko? Sähköpostin lähettäminen saattoi maksaa 10 000 markkaa – legendaariseen @pp.inet.fi-sähköpostiin suuri muutos

Tuttuun @pp.inet.fi -päätteeseen loppuva sähköposti on ollut osa monen suomalaisen arkea jo 30 vuoden ajan. Palvelu tuli kuluttajien saataville vuonna 1995 osana Telian internet-palveluja.

Sähköpostin nimen alkupuoli on lyhenne sanaparista "private personal"; toisinaan käytetään myös versiota "personal posti".

Menneinä vuosikymmeninä maileille tuli hintaa: "Muistaakseni se maksoi 10 000 markkaa..."

Telian senior developmenet manager Keijo Kauppila aloitti uransa 1988. Hän pääsi heti tekemisiin Teleboxin, aikansa sähköpostin kanssa. Kauppilalla on siis koko uransa ajan ollut käytössään sähköposti.

– Ja se on koko ajan ollut auki! Että siinä mielessä ei työelämä ole muuttunut, hän nauraa.

Sähköposti oli osa "internet-palvelua"

"Soittosarjamodeemissa sai kuunnella vinguntaa aika kauan"

– Muistan itsekin nuorena teekkariopiskelijana asennelleeni koneita, ja tuolloin oli teknisesti aika haastavaa saada nettiyhteys tai päästä verkkoon. Nythän se menee tosiin päin: ensimmäinen asia, jonka kone tekee, on, että se hakee verkosta päivitykset, Jussi Vuorinen kuvailee.

"Opastimme ihmisille, mitä se internet on"

– Opastimme ihmisille, mitä se internet on. Mielestäni se oli yleissivistävää tavalliselle kuluttajalle, Peltola sanoo.

All Over Press

– Kyllä netti kiinnosti ihmisiä ja oli mullistava asia. Vaikka kyllä ihmiset soittivat ja valittivatkin, että se on hidasta, Peltola paljastaa.

Soneran CD-levyjä liikkui siihen malliin, että Peltolalla on varastossaan työkaverinsa teettämä "kultalevy".

"ADSL, suomeksi sikanopea"

– Sitten saattoi palveluista riippuen saada vielä neljä lisäsähköpostia eli yhteensä viisi. Varsinkin pienet ja keskikokoiset yritykset ottivat paljon niitä. Vieläkin on pieniä firmoja, joissa on paljon pp.inet.fi-osoitteita, Peltola kuvaa.

VHS-kasetti jäi palauttamatta vuokraamoon 21 vuotta sitten – nainen sai nyt kuulla yllättäviä uutisia: "Tämä on hullua"

– Minulla on vieläkin niitä paitoja, joita Soneralla tehtiin: "ADSL, suomeksi sikanopea". Meillä oli kova keskustelu nimestä, kun sitä alettiin myydä ADSL:nä, Peltola sanoo.

All Over Press

"Tätä sähköpostia on viestitty niin moneen paikkaan, siitä on vaikeaa päästä eroon"

Lopulta aika kuitenkin ajoi @pp.inet.fi-osoitteiden ohi. 2000-luvun alku vilisi erilaisia toimijoita Hotmailista Jippiihin, Luukkuun ja Yahoohon. Vuonna 2004 Google kehitti Gmailin, josta on vuosien varrella tullut suoranainen sähköpostin synonyymi.

Vanhalle @pp.inet.fi-sähköpostille kuitenkin on edelleen käyttäjänsä. Moni yritys on pitänyt siitä kiinni vuosikymmenet.

– Tätä sähköpostia on viestitty niin moneen paikkaan, siitä on vaikeaa päästä eroon. Kyllä se tärkeä on joillekin, Peltola myöntää.