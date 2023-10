Microsoft-pomo antoi vakavan varoituksen Googlesta: "Painajainen"

"Heräät aamulla, peset hampaat, sitten googlaat"

Googlea syytetään oikeudessa kilpailusääntöjen rikkomisesta, kuvaa CNN . Sen hakuliiketoiminta on niin massiivista, että yhtiötä syytetään kilpailun vahingoittamisesta. Nadella oli todistamassa oikeudenkäynnissä.

Esimerkiksi puhelinvalmistajat käyttävät Googlea oletushakukoneena, mikä johtaa siihen, että se on miljoonille kuluttajille ensimmäinen ja usein myös ainoa hakukonevaihtoehto.

Nadellan mukaan Google on niin ylivoimainen, että se estää kilpailevien hakukoneiden käytön kuluttajilta. Sitä, että Google on miljoonien käyttäjien oletushakukone, Nadella pitää ongelmallisena.

"Tekoälyn aikakaudella tulee olemaan vielä vaikeampaa kilpailla"

Nadellan mukaan etulyöntiasemaakin huolestuttavampaa on oletushakukonesopimusten kautta saatava data, jota Google voi käyttää myös tekoälynsä kouluttamiseen. Koska dataa on valtavasti, Googlen on Nadellan mukaan mahdollista saada ylilyöntiasema myös tekoälytekniikassa.