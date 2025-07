IL: Suosittu sometähti IShowSpeed saapui Suomeen

Yhdysvaltalaistähti IShowSpeed kertoi aikaisemmin somessa saapuvansa Suomeen.

Yhdysvaltalainen Youtube-tähti Darren Watkins Junior, tunnetummin IShowSpeed, on parhaillaan massiivisella Euroopan-kiertueella. Hän kertoi aikaisemmin sosiaalisessa mediassa saapuvansa Suomeen. Ajankohdaksi arveltiin sunnuntaita tai alkuviikkoa.

Tähti itse antoi vinkkiä Suomeen saapumisestaan sekä viestipalvelu X:ssä että Instagramissa.

Iltalehden mukaan sometähti saapui Helsinki-Vantaan lentoasemalle tänään maanantaina puolenpäivän aikaan. Lehden mukaan sometähti karttoi mediaa ja kieltäytyi haastattelupyynnöstä sekä kuvista.

Fanit piirittivät tähden Kiinassa huhtikuussa 2025.IMAGO/VCG/ All Over Press

IShowSpeed on yksi maailman kuuluisimmista tubettajista ja striimaajista. Parikymppisellä Watkinsilla on 45 miljoonaa tilaajaa Youtubessa ja hänen videoitaan on katsottu miljardeja kertoja.