Käyttäisitkö kuitenkaan? 640 euron "tekoälypinssistä" puuhataan älypuhelimen korvaajaa – "Palaa pimeälle keskiajalle"

Vastaanotto on ollut epäileväinen ja nihkeä.

– Se on kuin Google Glass olisi saanut vauvan 1990-luvun hakulaitteen kanssa, Ars Technican Ron Amadeo sivaltaa.

Ei näppäimistöä eikä näyttöä

The Verge kuvailee tuotetta neliömäiseksi laitteeksi ja akkukoteloksi, joka liitetään magneetilla vaatteeseen. Painoa tuotteella on 34 grammaa, akkukotelolla 20 grammaa. Laitteessa on sisäänrakennettu 13 megapikselin kamera.