Digitaalisissa yleismittareissa havaittu turvallisuusongelma: Voivat näyttää virheellisesti vaaratonta jännitelukemaa – tarkista, koskeeko takaisinkutsu mittariasi!

Yhtiö kertoo sivuillaan, että tiettyjen sarjanumeroiden mukaisten Fluken 8x V -sarjan digitaalisten yleismittarien COM-tuloliittimeen on voinut päästä muovimateriaalia. Tämä voi harvinaisissa tapauksissa johtaa siihen, että muovi saattaa peittää tuloliittimen seinämän estäen kunnollisen kontaktin.

Ongelma on havaittu mittausjohdon liittimessä olevan pistokkeen ollessa tietyissä asennoissa, kun käytössä on "ristityyppisellä" keskiosalla varustetut TL75-mittausjohdot, jotka on toimitettu tiettyjen mallien mukana.