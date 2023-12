Nälkää, tauteja, toukkia haavoissa, amputaatioita ilman nukutuista – "Gazan tilanne on apokalyptinen"

Israel on pommittanut Gazan kaistaa voimakkaasti sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas iski Israeliin lokakuun alussa. Israelin iskuissa on Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan kuollut lähes 17 500 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Noin 1,9 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan.