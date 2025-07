YK: Gazan nälkäkriisi muistuttaa viime vuosisadan nälänhätiä Etiopiassa ja Biafrassa

YK:n Maailman ruokaohjelma varoittaa, että Gazan nälkäkriisi muistuttaa 1900-luvun nälänhätiä Etiopiassa ja Biafrassa.

Ruokaohjelman hätäaputoimintojen johtajan mukaan vastaavaa ei ole nähty tällä vuosisadalla. Hänen mukaansa kyseessä ei ole varoitus, vaan vaatimus toimia tilanteen hyväksi.

Ruokaturvallisuutta seuraava IPC-järjestö varoitti aiemmin, että Gazan kaista on nälänhädän kynnyksellä.

Palestiinalaiset äidit istuvat aliravittujen lastensa kanssa odottaessaan hoitoa Nasserin sairaalassa Khan Yunisissa Gazan eteläosassa 24. heinäkuuta 2025.AFP / Lehtikuva

IPC:n mukaan nälänhädän kynnysarvot ruoan kulutuksessa on saavutettu suuressa osassa Gazaa. IPC varoittaa, että ilman välittömiä toimia alueella tullaan näkemään laajamittaista kuolemaa.

Nälkään liittyvien lasten kuolemien määrä on kasvussa. IPC:n mukaan heinäkuun 17. päivän jälkeen ainakin kuudentoista lapsen raportoidaan kuolleen.

IPC:n mukaan välitön ja esteetön humanitaarisen avun pääsy Gazaan on ainoa tapa pysäyttää kehityskulku, jossa nälkiintyminen ja kuolemantapaukset lisääntyvät nopeasti.

IPC:n tarkastelemat tiedot yltävät viime viikon perjantaihin asti.

Israel on pommittanut Gazaa yli 20 kuukauden ajan. Maata on kritisoitu viime aikoina voimakkaasti, kun Gazan nälkäkriisi on jyrkentynyt.

Ilmapudotukset eivät riitä avuksi

Asiantuntijat ja avustusjärjestöt ovat varoittaneet Gazan nälkäkriisin pahenemisesta useiden kuukausien ajan.

Gazan alueen äärijärjestö Hamasin alainen terveysministeriö sanoi eilen aamupäivällä, että aliravitsemukseen oli kuollut vuorokauden sisällä 14 ihmistä.

Humanitaarista apua pudotettiin ilmasta Gazan kaistalle 27. heinäkuuta 2025.AFP / Lehtikuva

Israelia on arvosteltu humanitaarisen avun jakelun estämisestä alueella. Israel on väittänyt, ettei se estä avun pääsyä Gazaan.

Viime viikonloppuna Israel ilmoitti pitävänsä vastedes taukoja sotatoimista muutamilla Gazan alueilla, jotta kaistalle saataisiin tuotua humanitaarista apua. Eilen raportoitiin, että apua oli saatu jaettua.

Gazan kaistalle on myös pudotettu humanitaarista apua ilmasta käsin, vaikka avustusjärjestöt ovat kritisoineet ilmapudotuksia riittämättömiksi.

Myös IPC sanoo, etteivät ilmapudotukset riitä humanitaarisen katastrofin kääntämiseksi.