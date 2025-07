Järjestöt varoittavat massanälkiintymisestä Gazassa – Israel kiistää nälänhädän

Yli 100 avustus- ja ihmisoikeusjärjestöä varoittaa massanälkiintymisen leviävän Gazan kaistalla.

Järjestöjen mukaan Gazan ulkopuolella odottaa tonneittain avustustarvikkeita, mutta niiden levittäminen on estetty. Järjestöjen joukossa olivat muun muassa Lääkärit ilman rajoja ry sekä Pelastakaa lapset ry.

Israel kiisti estävänsä avustustarvikkeiden levittämisen sekä nälänhädän Gazan kaistalla.

– Me emme ole havainneet nälkiintymistä tähän mennessä, mutta ymmärrämme, että humanitaarisen tilanteen vakauttamiseksi on tehtävä toimia, nimetön Israelin tuvallisuusviranomainen sanoi Times of Israel -lehdelle.

Gazan kaistalla on kirjattu 10 nälänhädästä ja aliravitsemuksesta johtuvaa kuolemaa viimeisen vuorokauden aikana, kertoo äärijärjestö Hamasin alainen Gazan terveysministeriö al-Jazeeran mukaan.

Samalla nälkään kuolleiden määrä Gazassa on terveysministeriön mukaan noussut jo 111:een.

Gazan suurimman sairaalan johtaja sanoi tiistaina 21 lapsen kuolleen Gazassa nälkään kuluneen kolmen päivän aikana.

Ruokaa on edelleen harvakseltaan saatavilla, vaikka Israel alkoi jälleen päästää avustusta Gazan kaistalle toukokuun lopulla, estettyään kaiken avun pääsyn alueelle kahden kuukauden ajan.

Viranomainen: 17 kuollut Israelin iskuissa

Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israel on surmannut yhteensä 17 ihmistä Gazan kaistalla keskiviikon aikana. Viraston tiedottajan Mahmud Bassalin mukaan kahdeksan ihmistä kuoli Gazan kaupungin Tel al-Hawan kaupunginosaan osuneessa iskussa.

Bassalin mukaan lisäksi neljä ihmistä kuoli avustuspisteellä Gazan keskiosassa.

Israelin armeija ilmoitti sen joukkojen syventävän toimintaansa Gazan kaupungin alueella sekä Gazan kaistan pohjoisosissa.