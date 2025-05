Järjestö: Yli 70 000 lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta Gazassa

Gazan väestönsuojeluvirasto kertoo ainakin yhden lapsen kuolleen nälkään.

YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (WFP) kertoo, että yli 70 000 lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta Gazan kaistalla.

WFP:n mukaan se käyttää jokaisen tilaisuuden toimittaakseen ruoka- ja ravitsemusapua Gazaan. Järjestön mukaan tämä ei kuitenkaan riitä ja kyseessä on vain pisara meressä.

WFP sanoo, että nälänhädän välttämiseksi ja henkien pelastamiseksi tarvitaan välitön, rajoittamaton ja turvallinen mahdollisuus toimittaa apua Gazaan.

WFP on kertonut, että ilman välittömiä toimia yli kahta miljoonaa ihmistä Gazan kaistalla uhkaa nälänhätä. Järjestöllä on valmiina toimitettavaksi jopa kahden kuukauden edestä ruokaa koko väestön ruokkimiseksi Gazaan.

Ennen kuluvaa viikkoa Israel ei ollut päästänyt Gazaan lainkaan humanitaarista apua sitten maaliskuun alun.

YK:n mukaan Gazassa saatiin torstaina jakoon noin 90 rekkakuormaa humanitaarista apua. WFP kertoi tämän jälkeen, että kourallinen leipomoita on pystynyt aloittamaan uudelleen leivän leipomisen ja jakamisen.

YK:n alaisten järjestöjen mukaan Israelin Gazaan päästämä apu jää kauas siitä, mitä todellisuudessa tarvittaisiin kriisin helpottamiseksi.

"Lapsia tulee kuolemaan nälkään"

Gazan väestönsuojeluvirasto kertoi myöhään lauantaina al-Jazeeralle, että neljävuotias poika on kuollut nälkään Gazan kaupungissa.

– Kyseessä ei ole ensimmäinen lapsi, joka kuolee Gazassa nälkään. Jos ruokaa ja juomaa ei sallita Gazan kaistan asukkaiden saavutettavaksi, me tulemme todistamaan paljon enemmän lasten kuolemia, viraston edustaja Mahmoud Basal sanoi al-Jazeeralle.

Lauantain aikana yli 50 palestiinalaista kuoli Israelin iskuissa eri puolilla Gazaa. Kasvaneesta uhriluvusta kertoi palestiinalainen uutistoimisto Wafa qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan.

Gazan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Israelin sotatoimissa on runsaan puolentoista vuoden aikana kuollut lähes 54 000 ihmistä, joista suurin osa on siviilejä. Yli 3 700 on kuollut maaliskuun puolivälin jälkeen, jolloin Israel jatkoi iskujaan Gazaan kahden kuukauden aselevon jälkeen.

Israel on ilmoittanut aikovansa ottaa Gazan kaistan kokonaan haltuunsa ja siirtävänsä sen väestön kolmansiin maihin. Väestön pakkosiirto on sotarikos, ja se vastaa käytännössä etnistä puhdistusta.

YK:n erityiskomitea arvioi jo marraskuussa, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.