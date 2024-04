Ainakin kolme ulkomaalaista avustustyöntekijää kuoli Israelin iskussa

Tapettujen ulkomaalaisten joukossa ovat ainakin puolalainen, brittiläinen ja australialainen avustustyöntekijä. He työskentelivät World Central Kitchen (WCK) -avustusjärjestölle, joka on tuonut ruokaa Gazan alueelle maaliskuusta asti.

Uutistoimisto AP:n haastatteleman Palestiinan Punaisen puolikuun pelastajan mukaan avustustyöntekijät olivat palaamassa autollaan Pohjois-Gazasta, jossa he olivat olleet jakamassa laivalla tuotua apua.

Israelin asevoimat kertoi lausunnossaan, että se on aloittanut tutkinnan iskusta.

WCK kertoi X-viestipalvelussa olevan tietoinen tiedoista, joiden mukaan sen jäseniä on kuollut Israelin asevoimien iskussa.

– Tämä on tragedia. Humanitaariset avustustyöntekijät ja siviilit eivät koskaan saa olla kohteita. Ei koskaan.

"Rauha syntyy jaetusta ihmisyydestämme"

– Tänään World Central Kitchen menetti useamman veljen ja siskon Israelin asevoimien ilmaiskussa Gazassa. Sydämeni on murtunut ja suren heidän perheidensä ja ystäviensä sekä koko WCK-perheen takia. Nämä ovat ihmisiä – enkeleitä – ja palvelin heidän rinnallaan Ukrainassa, Gazassa, Turkissa, Marokossa, Bahamalla, Indonesiassa. He eivät ole kasvottomia – he eivät ole nimettömiä.