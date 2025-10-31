– Hän ei yksinkertaisesti voi jatkaa HJK:n luotsina. Hänen uransa tilastot päävalmentajana ovat muutenkin jo niin heikot, että seuraavaksi tarvitaan askel esimerkiksi kohti apuvalmentajuutta, Shemeikka sanoi.

– Hän epäonnistui Klubi 04:ssa tulosten valossa, isot nousut jäivät puuttumaan. TPS:ssä homma ei toiminut. Hän on 33-vuotias nuori, sinänsä lupaava valmentaja, mutta näytöt ja tulokset ratkaisevat. Sen vuoksi on itsestään selvää, ettei hänen kuulu olla ensi kaudella HJK:n päävalmentajana, Innanen virkkoi.