Syyskuussa 2023 edellisen kerran Veikkausliigan Mestaruussarjassa voiton ottanut Helsingin Jalkapalloklubi on käytännössä pakotettu vaihtamaan päävalmentajaa, arvioivat MTV Urheilun toimittajat Timo Innanen ja Anssi Shemeikka Futisprofeettojen tuoreessa jaksossa.
Torstain Ilves-tappion myötä HJK:n loputkin mahdollisuudet mitalisijoihin sulivat. HJK:n loppusijoitus tulee olemaan viides, mikä on suurseuran heikoin noteeraus sitten kauden 2007.
Vaikka HJK:n ongelmien vyyhti on laaja ja alkuperä seurajohdon pitkälle ulottuvissa heikoissa rekrytoinneissa, Nuutisen vastuu nykyryhmän pelillisestä lukosta on kiistaton.
– Hän ei yksinkertaisesti voi jatkaa HJK:n luotsina. Hänen uransa tilastot päävalmentajana ovat muutenkin jo niin heikot, että seuraavaksi tarvitaan askel esimerkiksi kohti apuvalmentajuutta, Shemeikka sanoi.