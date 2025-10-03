Veikkausliigaa johtavalla Tampereen Ilveksellä on Mestaruussarjaa jäljellä seitsemän ottelun verran. Joukkueen pelaaminen on monella mittarilla sarjan parasta ja materiaalissa piisaa leveyttä. Jälkimmäisen hyödyntämisessä riittää kuitenkin parannettavaa, arvioidaan Futisprofeettojen tuoreessa jaksossa.
Ilveksen päävalmentaja Joonas Rantanen on hyödyntänyt viime aikoina vaihtopenkkinsä leveyttä säästeliäästi. Maanantaina pelatussa HJK-ottelussa Rantanen käytti viidestä vaihdostaan vain kolme, jos Lauri Ala-Myllymäen loukkaantumista ei lasketa. Tämä saattaa muodostua syksyn edetessä isommaksi ongelmaksi, kun pelitahti kiristyy entisestään.
– Uskaltaako hän kierrättää tuota materiaalia? Avauskokoonpanoon on monia mielenkiintoisia vaihtoehtoja, mutta tällä kaudella olen ollut huomaavinani, että hän jättää nuoret pelaajat herkästi penkille eikä ole uskaltanut ajaa heitä kunnolla sisään, MTV Urheilun Timo Innanen näki.
Esimerkkitapauksena nostettiin nuori keskikenttälupaus, alkukaudesta otteillaan vaikutuksen tehnyt, sittemmin vaivoistakin kärsinyt Otto Tiitinen ja topparilupaus Ville Kumpu.
– Tosiasia on, että Tiitinen on pelannut viimeksi kahdessa ottelussa elokuussa. Tiitiseen kohdistuva epäluottamus vaikuttaisi viittaavan laajempaan varovaisuuteen vaihtopenkkiä kohtaan, Anssi Shemeikka jatkoi.
Toisenlaista esimerkkiä nähtiin viime kauden Suomen mestarijoukkueen riveissä.
– Jani Honkavaara näytti viime kaudella KuPSissa ansiokasta esimerkkiä, kun nuoret lupaukset Otto Ruoppi ja Matias Siltanen nousivat erittäin isoihin rooleihin, vaikka peliesitykset eivät aina olleet niin huikeita – silti luottoa riitti.
Katso tuore Futisprofeetat pureutuivat Ilveksen tilanteen lisäksi viiteen Veikkausliigan huippunimeen, joiden tulevaisuus on yhä auki. Myös Huuhkajien päävalmentajan Jacob Friisin raikkaat valinnat pääsivät syyniin.