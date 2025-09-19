Suomen jalkapallomaajoukkueessa on aloitettu sukupolvenvaihdos, mutta MTV Katsomon Futisprofeetat linjaa tuoreessa jaksossa, että prosessiin on laitettava lisää vauhtia.

Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friis on jo nostanut A-maajoukkueen matkaan esimerkiksi Oiva Jukkolan ja Adam Marhievin, mutta MTV Urheilun toimittajat Timo Innanen ja Anssi Shemeikka näkisivät pian mukana myös Luka Hyryläisen, Leo Waltan ja Naatan Skyttän.

– Nämä ovat ne kolme pelaajaa, jotka on saatava mahdollisimman nopeasti mukaan. Ihmettelin, että Friis ei ottanut jo viime ikkunassa Luka Hyryläistä mukaan, Innanen totesi.

Vastaavasti maajoukkuen kaikkien aikojen parhaan maalintekijän Teemu Pukin, pitkäaikaisen runkopelaajan Robin Lodin ja keskikentän raatajan Rasmus Schüllerin aika on ohi.

– Rasmus Schüllerin ikä ja loukkaantumiset huomioiden näyttää siltä, että hänellä ei ole enää annettavaa.

Etenkin Suomen historian parhaisiin hyökkääjiin lukeutuva Pukki ansaitsee syksyn otteluissa vielä juhlalliset jäähyväiset, mutta pelillinen anti on käynyt liian ohueksi jo aiemmin.

– Pukin pelillinen rooli on ollut niin minimaalinen, että tuskinpa hän itsekään siinä enää viihtyy.

– Pukki ja Lod muodostivat pitkään, etenkin Markku Kanervan Huuhkajissa, pelaajaparin, mutta siitä synergiasta ei ole nykyään enää mitään jäljellä, Shemeikka sanoi.

Futisprofeetat kohdisti valokeilan myös kahteen Veikkausliiga-kauden kirkkaaseen nuoreen komeettaan. Ilveksen Marius Söderbäck ja FC Interin Jussi Niska ovat tehneet katsojiin syvän vaikutuksen ja jälkimmäisen kohdalla on syytä puhua myös kutsusta A-maajoukkueen palvelukseen.

Söderbäckin pelaamisesta paistavat kansainvälisen tason modernin laitapelaajan piirteet samalla kun puolustuspäähän jykeviä otteita jo aiemmin esittänyt Niska on saanut hyökkäyspelaamiseensa aivan uuden vaihteen.

