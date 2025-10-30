Tampereen Ilves yltyi hurmokseen toisella puoliajalla ja palasi miesten jalkapalloliigan kultaehdokkaaksi 3–1-kotivoitolla Helsingin Jalkapalloklubista.

Kun sekä liigan ykkönen Kuopion Palloseura että kakkosena ollut Turun Inter jäivät tasapeleihin, kärkikolmikko mahtuu nyt kolmen pisteen sisään.

Ilves–HJK alkoi tunnin myöhemmin kuin ylemmän jatkosarjan kaksi muuta ottelua. Pistejaot varhaisemmissa peleissä varmistuivat illan viimeisen ottelun puoliajalla.

Siitä oli helppoa ammentaa taisteluilmettä, virnisti Ilves-luotsi Joni Lehtonen.

– Tiesimme tulokset, Lehtonen kuittasi.

Maksim Stjopin tökkäsi nopeasta hyökkäyksestä ensin 2–1:een, ja Matias Ralen 3–1-osuman jälkeen vajaat puoli tuntia ennen loppua näytti siltä, että keltavihreät mukiloisivat sinivalkoiset suurinumeroisesti.

– Meidän ongelma on ollut se, että kun olemme johtaneet yhdellä maalilla, passivoidumme. Sitä ei tänään tapahtunut, Lehtonen iloitsi.

Tappio varmisti HJK:n jäävän viidenneksi, joka on sen huonoin sijoitus miesten liigassa tällä vuosikymmenellä. Ylempi jatkosarja on osoittautunut helsinkiläisten heikkoudeksi: joukkue on voittanut siellä edellisen kerran vuonna 2023.

Ei kotikenttäetua

KuPSilla oli kotonaan mahdollisuus karata tuntuvaan sarjajohtoon, mutta menetti johtonsa ylemmän jatkosarjan selvälle jumbolle Gnistanille. Kuopiolaiset olivat niin kohmeessa viimeiset minuutit, että 1–1-tulos saa kelvata.