Juha Pasoja on MTV Urheilun tietojen mukaan jalkapallon Veikkausliigasta Ykkösliigaan pudonneen KTP:n uusi päävalmentaja.
48-vuotias Pasoja työskenteli viime kaudella Ykkösliigassa pelanneen tammisaarelaisseura EIf:n organisaatiossa valmennusosaamisen kehittäjänä. Pelaajaurallaan Suomen maajoukkueessakin romuluisena topparina tunnettu Pasoja ehti valmentaa aiemmin muun muassa Mikkelin Palloilijoita viiden kauden ajan.
Pasoja korvaa kotkalaisseuran edustusjoukkueen päävalmentajan tehtävässä Ossi Virran, jonka sopimus oli voimassa vain loppukauden ajan. Virta korvasi syksyllä päävalmentajan tehtävässä Jonas Nyholmin.
Kallström & Engström – suoraa puhetta Veikkausliigasta -podcast spekuloi Pasojan KTP-pestistä ensimmäisenä