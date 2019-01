Fuengirola houkuttelee matkamessuilla yrityksiä ja työntekijöitä aurinkorannikolle – kaupungissa jo 12 000 suomalaista

Miltä kuulostaisi valoisampi ja iloisempi arki ikuisen auringon rannikolla Espanjassa? Näillä sanoilla suomalaisyritys houkuttelee työntekijöitä Fuengirolaan, jossa vetonaulana on yksi Espanjan parhaista ja puhtaimmista rannoista.

Andalucian alue on ensimmäistä kertaa matkamessuilla esittelemässä työ-ja lomamahdollisuuksia.

– Sen lisäksi Fuengirolassa on paljon kulttuurillisia elämyksiä ja vapaa-ajanaktiviteetteja. Joka päivä tänne tulee paljon myös kiinnostavaa tarjottavaa ulkomaisille liikeyrityksille, jotka haluavat perustaa yrityksen aurinkorannikolle, Fuengirolan kaupunginjohtaja Ana Mula iloitsee.

– Kymmenen vuoden aikana suomalaisväestössä on tapahtunut iso muutos eli sinne on alkanut muuttaa paljon työikäisiä ihmisiä, jotka ovat perustaneet omia yrityksiä. Sinne on tullut myös isoja pohjoismaalaisia yrityksiä, jonne suomalaiset menevät töihin. Enää ei mennäkään eläkkeelle Fuengirolaan vaan vanhemmat menevät töihin ja lapset kouluun, Espanjassa vuosikausia asunut yrittäjä Pauliina Manso kertoo.