"Me halutaan mökki Nato-rannikolta": Suomalaiseläkeläiset rynnistivät Espanjaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan – jäätävä pula vuokra-asunnoista ja hinnat katossa

Asunnoista on Aurinkorannikolla nyt jäätävä pula, toteaa kiinteistönvälittäjä Kari Raisaari.

ullstein bild - imageBROKER/Movementway/ All Over Press

– Että "me halutaan mökki Nato-rannikolta". Espanjan Nato-jäsenyys koettiin siis hyvin positiivisena seikkana.

Aurinkorannikolla puhutaan buumin ajasta

– Koronapandemia hiljensi asuntokaupan yli vuodeksi. Toipuminen alkoi viime vuoden aikana, mutta helmikuun loppu toi selvän sysäyksen. Sen jälkeen on puhuttu buumin ajasta.

– Tänne on tullut valtavasti uusia ihmisiä paitsi Suomesta myös muualta maailmasta Yhdysvaltoja myöten. Ilmiö on globaali, Raisaari kertoo.

Buumi on johtanut siihen, että vuokra-asunnot viedään nyt Aurinkorannikolla käsistä.

– Lähes kaikki välittäjät joutuvat myymään ei oota. Paine on kohdistunut syyskuulta joulukuulle. Myös lennot ovat kallistuneet valtavasti kysynnän myötä.

– Etenkin vuokra-asuntopula on ihan konkreettinen, ja asuntosijoittajilla ovat hyvät päivät, Raisaari luonnehtii.

Erityisen paljon pulaa on yhden makuuhuoneen asunnoista.

Vuokrat kallistuneet huimasti

– Täällä ovat paikallisten asuntomarkkinat ja ulkomaalaisten asuntomarkkinat. Espanjalaiset asuvat neliöiltään aika pienissä asunnoissa, missä on paljon erillisiä huoneita. Ulkomaalaiset tykkäävät yleensä, että on paljon neliöitä ja avaraa tilaa.

Sähkön hinta noussut myös Espanjassa

Sähkön hinta on noussut myös Espanjassa.

Etelässä kansalaisia huolettavat etenkin jäähdytyskustannukset, koska lämmityskausi on lyhyt. Talvi kestää Raisaaren mukaan "kuusi viikkoa".

– Jokaisessa asunnossa kerrostaloasuntoja myöten on oma vesiboileri, ja se on monesti asumisen suurin energiasyöppö. Suihkussaoloajat ovat lapsiperheilläkin jo lyhentyneet. Siellä ei enää puolta tuntia olla, Raisaari naurahtaa.

Sota lisäsi tuulta purjeisiin

Tossavaisen mukaan Aurinkorannikon asuntojen hintakehitys on kysynnän lisääntymisen myötä kevään jälkeen ollut melkoinen.

– Samoin täällä paljon käytettävän kaasun hinnan nousu on ollut melkoista, Tossavainen toteaa.

– Kaasupullojen hinta on kuitenkin jäädytetty vuoden loppuun saakka enintään 19,55 euroon.

Rovaniemeläinen rengaskauppias vuokraa nyt asuntoja Aurinkorannikolla

Rovaniemeläisellä Pertti Jääsköllä on Aurinkorannikolla useita asuntoja, joista yhdessä hän asuu itse osa-aikaisesti ja muita vuokraa.

– Kun portin aukaisee ja lähtee ajamaan prätkällä, mutkatietä on joka suuntaan. Se on minun juttuni, Jääskö perustelee.

Jääskö sanoo asuntojen vuokraajana huomanneensa käsillä olevan muuttobuumin. Hän kuvaa tilannetta samalla tavalla kuin Kari Raisaari: kysyntä on räjähtänyt sodan alettua.

– Varsinkin pitkäaikaisista vuokra-asunnoista on suuri pula. Myös koronatilanteen rauhoittuminen on vaikuttanut niin, että ihmisille on tullut tarve matkustaa.