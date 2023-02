Kiinteistönvälittäjä Markus Aho myy asuntoja Espanjassa – huomasi selkeän muutoksen suomalaisten mieltymyksissä korona-aikana

– Se on hyväntuulinen, hyvää mieltä tuova ohjelma. Sitä oli hirveän kiva tehdä ja olen satavarma, että sitä on kiva katsoa. Nyt on paljon kaikenlaista realitya ja erilaisia juttuja, mutta tämä on ihan toisella fiiliksellä. Tässä kunnioitetaan ihmisiä ja arvoja.

1:55 Unelma-asunto Espanjassa -sarjaa tähdittävät kiinteistönvälittäjät Kirsi Oras ja Markus Aho.

Vielä reilu kymmenen vuotta sitten Aho työskenteli Helsingissä mainostoimistossaan. Pian häntä alkoi kyllästyttää Suomen pimeys ja sää. Hän päätti kokeilla jotain uutta, pakkasi tavaransa ja muutti Espanjaan.

Ensimmäisenä Aho muutti Fuengirolaan ja sen lisäksi hän on asunut Mijaksen alueella, mutta nykyään koti on Axarquían alueella idyllisessä, vanhassa vuoristotalossa.

– Nyt asun pienessä kylässä, missä on 2 700 asukasta. Vaikka tämä kylä on, ravintoloita on yli 10 ja kauppoja 20, täällä on kaikki palvelut. Suomessa pienissä kylissä ei ole edes kauppaa, mutta täällä ihmiset käyttävät palveluita.

Asuntoja halutaan myös sisämaasta

Viimeiset vuodet Aho on myynyt asuntoja Espanjan Aurinkorannikon alueella ja sisämaassa. Hän kertoo, että suomalaiset etsivät yleensä kahden makuuhuoneen ja kahden kylpyhuoneen asuntoja.

– Ilmansuunnat ovat hirveän tärkeässä osassa asuntoa etsiessä, että aurinko paistaa asuntoon lähes koko päivän, ainakin keskipäivästä iltaan. Yleensä halutaan, että asunnossa on merinäköala, iso terassi ja siihen mahtuu 4-6 henkilöä syömään sekä pari aurinkopetiä. Asunnon pitäisi olla merenrannalla lähellä palveluita ja tasaisella maastolla, mieluiten 2000-luvulla rakennettu talo.

Aho on huomannut uusia mieltymyksiä suomalaisten asuntotottumuksissa koronavuosien aikana.

– Enää asunnon ei tarvitse olla ihan keskustassa, vaan haetaan maantason asuntoa eli rivitaloa tai pientä taloa lähempänä luontoa. Edelleen ostetaan kuitenkin asuntoja rannasta, mutta lähdetään myös sisämaahan päin. Suomalaiset ovat levittäytyneet aika paljon.

Hintahaarukka 40 000 eurosta kahteen miljoonaan

Ahon mukaan kaikenikäiset ihmiset ostamaan nykyään asuntoja Espanjasta. Hän on vuosien aikana myynyt ensiasuntoja 20-30-vuotiaille, työikäisille ja myös eläkeläiselle.

– Aikoinaan ihmiset ostivat eläkeasuntoja, sitten alkoi tulla loma-asuntoja. Jos koronassa on jotain hyvää, niin parin kolmen vuoden aikana ihmiset ovat ostaneet enemmän asuntoja täältä, kun he ovat tajunneet etätöiden mahdollisuuden.

Aho kertoo myyneensä vuosien aikana asuntoja, joiden hintahaarukka on ollut 40 000 eurosta kahteen miljoonaan.

– Keskimäärin 200 000 eurolla voi saada kahden makuuhuoneen asunnon rannalta. Samalla rahalla voit puolestaan saada pikkuisen talon, joka on puoli tuntia meren rannasta. Hintaan vaikuttaa hirveän paljon paikka ja kuinka kaukana se on merestä.

Rahoitus kuntoon ennen asunnon ostamista

Aho toteaa, että rahoituksen täytyy olla kunnossa ennen kuin lähtee etsimään asuntoa Espanjasta.

– Asunnot pysyvät listauksissa keskimäärin 6-7 viikkoa, mikä on aika lyhyt aika. Aina on suositeltavaa, että apuna on kiinteistönvälittäjä ja oma lakimies. Lakimiehen tehtävä on tutkia prosessin alussa, että asunto on myyntikelpoinen ja se on vapaana kaikista rasitteista.

– Tärkeä muistaa, että asunnon ostajan täytyy hankkia ensiksi NIE-numero, joka on ulkomaalaisille tarkoitettu henkilötunnus. Tarvitaan myös espanjalainen pankkitili, sillä maksut tullaan tekemään espanjalaisen pankkitilin kautta.

Aholla on tulevaisuuden haaveena laajentaa asuntokauppaa laajemmalle.

– Kiinteistönvälittäjä on kuin viini, joka paranee vanhetessaan. Koko ajan tulee enemmän tietoa ja tuntemusta, pystyy vielä paremmin palvelemaan asiakasta. Tällä hetkellä myyn koko Aurinkorannikon alueella ja sisämaassa, ehkä jossain vaiheessa voisin laajentaa reviiriä toiselle rannikolle.