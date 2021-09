FT: Miksi Pfizer ajaa vauhdilla kolmansia koronarokotteita käyttöön? Näin yritys vastaa

Miksi Pfizer ajaa niin voimakkaasti kolmansia rokoteannoksia länsimaihin, kun kehittyvissä maissa ei olla paikoin jaettu juuri ensimmäisiäkään? Ja ennen kuin kolmansien annosten tarpeellisuudesta on pitävää tieteellistä näyttöä. Tämän tiukan kysymyksen Pfizerin tieteelliseltä johtajalta Philip Dormitzerilta kysyi talouslehti Financial Times.

– Tehtävämme on kehittää tarvittavia työkaluja tulevia ongelmia varten. Jos odottaisimme ratkaisun kehittämisessä niin kauan, että ilmenee laajasti (rokotesuojan) läpäiseviä vakavia tautitapauksia, olisimme pahasti myöhässä, Dormitzer vastasi lehdelle.

– Mielestäni on tärkeää ja oikein, että ratkaisut ovat valmiina ennen kriisiä. Ratkaisujen toteuttaminen on sitten politiikantekijöiden tehtävä.

Lääkeyhtiö Pfizer, jonka alainen rokoteyhtiö on Biontech, on saanut kritiikkiä Maailman Terveysjärjestö WHO:ltakin siitä, että se edistää kolmansien annoksien jakelua länsimaissa, vaikka iso osa kehittyvistä maista on rokottanut vasta murto-osan väestöstään.