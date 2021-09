Kilpajuoksu koronarokotteista etenee kolmannelle kierrokselle – moni vauras valtio on jo täydessä vauhdissa WHO:n vastustuksesta huolimatta

Euroopassa monet aloittavat kolmannet rokotukset riskiryhmille

Vielä useampi valtio on ilmoittanut aikeistaan aloittaa kolmannet rokotukset osalle väestöstään. Rajatulla ryhmällä tarkoitetaan useimmiten ihmisiä, joiden immuunipuolustus on heikko sairauden tai korkean iän takia. Jotkut ihmisistä rokotetaan lisäksi kolmannen kerran eri valmistajan rokotteella.

Suomessa THL on ehdottanut kolmansia rokotuksia rajatuille ryhmille: heille, joiden immuunipuolustus on heikentynyt sairauden vuoksi ja heille, jotka saivat koronarokotuksen rokotusjärjestyksen kärkipäässä 3–4 viikon annosvälillä.

Maailman terveysjärjestö pyytää rikkaita maita painamaan jarrua

Our World on Data -tietokannan mukaan Afrikassa täysin rokotettuja on 2,9 prosenttia väestöstä, Euroopassa sama luku on 49 prosenttia, Pohjois-Amerikassa 43 prosenttia, Etelä-Amerikassa 32 prosenttia ja Aasiassa 29 prosenttia.