Pfizer kertoo kehittäneensä tehokkaan lääkkeen koronan vakavaa tautimuotoa vastaan

Pfizer kertoo lääkkeen tehoavan myös koronan omikronmuunnosta vastaan. Koronarokotteiden tehon on kerrottu olevan heikompi omikronia kuin aiempia virusmuunnoksia vastaan .

Rokotteen korvaajaksi lääkkeestä tuskin kuitenkaan on, sillä lääkkeen otto aloitetaan koronaviruksen oireiden alkamisen jälkeen.

– Rokotteiden ottaminen on yhä tärkein työkalumme ihmiselämien säästämiseksi. Mutta jos tämä hoito saa myyntiluvan ja lääkettä tulee laajasti saataville, niin se on merkittävä askel eteenpäin pandemiasta ulospääsemiseksi, totesi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden The Guardianin mukaan.