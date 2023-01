Frida Karlssonilla jo Isometsä-fiksaatio: "Ajattelen vain häntä"

Frida Karlsson myöntää norjalaismedia NRK:lle , että Jari Isometsä on päässyt hänen päänsä sisään. Isometsä kritisoi MTV:lle joulukuun alkupuolella Karlssonia siitä, että hän aloittaa aivan liian kovaa ja hyytyy lopussa.

Karlsson on ottanut Tour de Skillä jo kaksi voittoa peräkkäin, eikä Isometsän mainitsemasta hyytymisestä ole ollut merkkejä. Keskiviikkona Karlssonilta nähtiin vahva loppu 20 kilometrin takaa-ajossa, kun hän jätti Krista Pärmäkosken taakseen.

Ruotsalainen vaikuttaa leppyneen, mutta kenties Isometsän kritiikki on saanut hänet miettimään taktisia valintojaan, sillä karpaasin ryöpytyksen jälkeen Karlsson on hiihtänyt taktisesti fiksusti. Takaa-ajossa Karlsson olisi voinut esimerkiksi lähteä tekemään eroa takaa tuleviin heti lähdön jälkeen, mutta valitsi maltillisen alkuvauhdin. Lopussa ruotsalaisella oli reilusti tuoreempi jalka, ja hän karkasi reiluun voittoon.

Karlsson johtaa Tour de Skitä neljän etapin jälkeen lähes puolentoista minuutin erolla seuraavaan. Norjan Tiril Weng on toisena. Krista Pärmäkoski on kolmantena 1.41 kärjestä, kun hänen edellään ollut Norjan Anne Kersti Kalvå joutui jättämään koronan takia kiertueen kesken. Kerttu Niskanen on kiertueella neljäntenä.