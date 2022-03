Floridan Anton Lundell ilahtui uudesta suomalaisesta joukkuekaverista – "Lähetin hänelle tekstarin, kun näin uutiset"

– Hän on todella hauska jätkä. Sopii tänne hyvin. Iso, vahva puolustaja, joka liikuttaa kiekkoa hyvin. Pelaa vahvaa kahden suunnan peliä, Lundell kuvaili uutta pantteria seuran tiedottajan Jameson Oliven Twitter-tilillä .

– Lähetin hänelle tekstarin, kun näin uutiset (siirrosta). Luulen, että hän rakastaa olla täällä, ja hän on innoissaan, Lundell jatkoi.

Florida pelaa seuraavan ottelunsa perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa kotona Ottawa Senatorsia vastaan. Panthersin päävalmentaja Andrew Brunette kertoi Jameson Oliven Twitterissä, että Lindbohmilla on vielä menossa "joitain maahantuloasioita", mutta toiveissa on, että uusi suomalaisvahvistus pääsee liittymään joukkueeseen viikonlopun aikana. Lindbohmin, 28, sopimus Floridan kanssa on yksivuotinen.