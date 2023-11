Patrik Laine kommentoi telojansa kohtaamista: "Sanon vain..."

Jääkiekon NHL:n Columbus Blue Jacketsin suomalaistähti Patrik Laine on ollut sivussa seuran peleistä kolme viikkoa, mutta paluu kaukaloon on nyt lähellä. Laine saatetaan nähdä Jacketsin riveissä jo viikonloppuna, kun joukkue kohtaa vieraspeleissä Detroitin ja New York Rangersin.