Finnair halusi avata uusia reittejä muualta Euroopasta, mikä olisi työllistänyt satoja – lomautettujen työntekijöiden liitto tyrmäsi suunnitelmat

Finnair lentää tällä hetkellä vain noin 15 prosentilla kapasiteetistaan, ja henkilöstöstä noin 3 000 on lomautettuna. Kassavirran saamiseksi ja henkilöstön työllistämiseksi yhtiö kartoitti mahdollisuutta avata joitain kaukoreittejä niin, että niihin lennettäisiin muualta Euroopasta Helsingin sijasta.

– Tällaisten lentojen kannattava operointi olisi edellyttänyt määräaikaisia joustoja lentäjien ja matkustamohenkilöstön voimassa oleviin työehtosopimuksiin, joissa pitkille lennoille on määritelty lisäkustannuksia. Lentäjien kanssa joustoista päästiin sopimukseen, mutta AKT valitettavasti hylkäsi matkustamohenkilöstöä koskeneen ehdotuksen sopia määräaikaisista joustoista paikallisesti, Tallqvist kertoo.

AKT: ”Heikentäisi palkka- ja työehtoja”

– Poikkeuslupa tarkoittaa, että liitot olisivat tehneet työehtosopimukseen liittyvän pöytäkirjan, jossa kyseiset muutokset olisi sallittu. Kesken työehtosopimuskauden on harvinaista poiketa työehtosopimuksesta, varsinkin kun kyse on työehtosopimuksen heikentämisestä, Lehtonen sanoo.

– Finnairilla on edelleen mahdollisuus sopia kyseisiin lentoihin liittyviä asioita siinä määrin kuin työehtosopimus paikallisen sopimisen sallii, Lehtonen sanoo.

AKT:n hallitus käsitteli 23.6. Paltan esittämän työehtosopimuspöytäkirjan koskien Finnairilla noudatettavia työehtoja, jossa olisi annettu pääluottamusmiehelle valtuudet sopia määräajaksi paikallisesti työehtosopimuksen erillinen tuntikorvaus ja välilaskuttomat aikaero- ja kaukolennot, joiden suunniteltu työaika on vähintään 12 tuntia.

– Koemme erikoisena Finnairin tavan lähestyä työntekijöitä. Osalle toistaiseksi voimassa olevalla lomautuksella olevista työntekijöistä tarjottaisiin mahdollisuutta tulla takaisin töihin, mutta heidän pitäisi heikentää palkka- ja työehtoja sen takia. Finnair on saanut mittavat tuet valtiolta tämän koronapandemian aikana, joten tuntuu kummalliselta, että pitää vielä tulla työntekijöidenkin palkkapussille, Lehtonen toteaa.

Satoja olisi voinut palata töihin

Finnairin alkuperäinen suunnitelma olisi toteutuessaan työllistänyt satoja finnairilaisia. Yhtiö on tilanteesta murheissaan.

– Suunnitellut kaukolennot olisivat toteutuessaan työllistäneet noin 400 finnairilaista, joten AKT:n kanta on meille luonnollisesti suuri pettymys. Suurin osa lentävästä henkilöstöstämme on ollut pitkään lomautettuna, kun matkustusrajoitustilanne on pitänyt lentämisen Helsingistä vähäisenä, Tallqvist sanoo.