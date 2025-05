Lakko sotkee taas Finnairin lentoja – näin kulisseissa on haettu korvaavia yhteyksiä

Lentoyhtiö Finnair kertoo pystyneensä lentämään 95 prosenttia lennoistaan, vaikka erilaiset työtaistelut ovat aiheuttaneet yhtiölle mittavaa haittaa.

Perjantaina ja ensi maanantaina Finnair joutuu perumaan kymmeniä lentoja, kun koneita ei pystytä esimerkiksi kuormaamaan Ilmailualan unionin lakon takia.

Lentoalan työehtosopimusneuvottelut ovat osoittautuneet vaikeiksi erityisesti palkankorotusten suuruuden osalta.

Lakko kohdistuu lentokentällä nyt palveluihin, joita ilman kaikki koneet eivät täyty.

– Koneita ei pystytä kuormaamaan eikä meillä ole asiakaspalvelussa töissä henkilöstöä, joka laittaa asiakkaat koneisiin, kertoo Finnairin uudelleenreitityksestä vastaava johtaja Sami Suokas.

Finnair on joutunut viime kuukausina perumaan paljon lentoja työtaisteluiden takia ja rahallista menetystä on tullut reilusti yli 20 miljoonaa euroa.

Syntyikö mainehaittaa pysyvästi?

Yhtiö on kuitenkin pystynyt operoimaan suurimman osan lennoistaan eli suurta mainehaittaa ei välttämättä ole syntynyt.

– Finnairilla on päivittäin 330 lentoa. Olemme pystyneet operoimaan 95 prosenttia lennoista turvallisesti operoitua. Asiakkaissa on tutkimusdatan perusteella havaittavissa ärtymystä ja kiukkua, mutta myös onnistumisen hetkiä on meillä ollut. Asiakasdatan perusteella olemme kokonaisuutena aika hyvin pystyneet hoitamaan häiriötilanteet, Suokas arvioi.

Finnair on käyttänyt paljon rahaa uusiin järjestelmiin, jotka auttavat hakemaan korvaavia ratkaisuja häiriötilanteissa.

Prosessi hoituu osin automaation avulla.

– Kun lento peruutetaan, asiakkaalle lähtee automaattisesti viesti, jossa kerrotaan häiriöstä. Sitten tiimimme selvittää, mitä korvaavia uusia lentoja saamme asiakkaalle. Hyödynnämme automaatiota, joka pystyy reitittämään suuria määriä matkoja uudelleen. Sitten kun tämä työ on tehty, lähtee uusi viesti asiakkaalle, Suokas selvittää.

Korvaavien yhteyksien etsintä ja ostaminen käy Finnairille kuitenkin kalliiksi.

Lakkoherkkä ala

Lentoala on nyt lakkoherkkä, koska työntekijät haluavat kuroa kiinni palkkakuoppaa, joka syntyi korona-ajan säästölinjan aikana.

– Palkankorotuksia ei toteutettu lainkaan vuosina 2021 ja 2022, eikä palkkoja myöskään tarkistettu yleiseen linjaan nähden 15.3.2025 päättyneellä sopimuskaudella. Vuodesta 2021 alkaen sopimusalan palkankorotukset ovat olleet yhteensä 6,1 prosenttia, jääden jälkeen yleisestä linjasta 4,3 prosenttia, Ilmailualan unioni perustelee.

Työnantajan mukaan työntekijät hakevat kuitenkin tämän takia muita aloja korkeampia korotuksia eikä niin sanotun yleisen linjan yli suostuta menemään.

– Olemme tehneet jo noin 90 yleisen linjan mukaista ratkaisua ja katsomme myös, että nämä lentoalan ratkaisut tulee olla yleisen linjan mukaisia, sanoo työnantajajärjestö Paltan neuvottelujohtaja Pasi Vuorio.

Kompromissin haku jatkuu lentoalalla taas ensi viikolla.