Finnair aloittaa suorat lennot Tukholmasta Thaimaahan ja Miamiin – työllistää 270 ihmistä Suomessa

Tukholman lennoilla on Finnairin lentäjät. Matkustamopalvelun tuottaa Suomessa Finnairin kumppani Airpro.

– Nämä lennot luovat kokonaisuudessaan noin 270 suomalaista työpaikkaa, joista 100 on Finnairissa. Tuemme myös sitä, jos meiltä lomautettuna olevaa matkustamopalveluhenkilöstöä haluaa hakeutua määräajaksi Airpron palvelukseen näille lennoille, ja palata sen jälkeen olemassa olevaan työsuhteeseensa Finnairiin, kertoo Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt tiedotteessa.

AKT hylkäsi suunnitelmat

– Suunnitellut kaukolennot olisivat toteutuessaan työllistäneet noin 400 finnairilaista, joten AKT:n kanta on meille luonnollisesti suuri pettymys. Suurin osa lentävästä henkilöstöstämme on ollut pitkään lomautettuna, kun matkustusrajoitustilanne on pitänyt lentämisen Helsingistä vähäisenä, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoi Kauppalehdelle.