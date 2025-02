Finnair uhkaa irtisanomisilla – lentäjät: Vähennystarve on epäuskottava

Finnairin ja yhtiön lentäjien pitkä kiista työehdoista näyttää vain venyvän.

Lentoyhtiö Finnairin ja sen lentäjien neuvottelut työehdoista ovat edelleen pahasti jumissa.

Uusin vaihe pitkässä kiistassa kuultiin perjantaina, kun Finnair ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat sen lentoyhtiö Qantasille operoimia lentoja.

Taustalla on järjestely, jossa Finnair on vuokrannut kaksi Airbus-konetta miehistöineen australialaisen Qantas-yhtiön käyttöön.

– Suomen Liikennelentäjäliiton (SLL) työtaistelutoimet työtaistelutoimenpiteet ovat laajentuneet koskemaan myös tärkeitä yhteistyösopimuksia. Tämä vaarantaa meidän sopimuksemme ja voi johtaa työn merkittävään vähenemiseen, henkilöstöjohtaja Kaisa Aalto-Luoto Finnairilta sanoo.

Jos Qantasin kanssa tehty sopimus päättyy ensi vuonna, jäisivät Finnairin koneet edelleen vuokralle, mutta työt voisivat loppua jopa 90 lentäjältä.

Osapuolet kaukana toisistaan

Laajemmin kyse on siitä, että työnantajaa edustava Palvelualojen työnantajat Palta ja lentäjien edunvalvoja ovat vääntäneet työehdoista jo elokuusta alkaen.

Paltan mukaan osapuolet ovat vielä kaukana toisistaan. Erimielisyyttä on palkkojen lisäksi lentäjien niin sanotusta varallaolosta.

Kyse on lentäjien työvuoroista, joihin kirjataan varallaoloa esimerkiksi sellaisia tilanteita varten, jossa sairastuneen lentäjän tilalle tarvitaan korvaaja.

Koska työehdoista ei olla päästy sopuun, on lentäjien etujärjestö asettanut varallaolokiellon.

– Siinä on ollut tiettyjä rajoitteita, ja nyt sitten helmikuun 5. päivä alkaen nämä rajoitteet on poistettu. Eli varallaolokiellon on katsottu koskevan kaikkea lentoliikennettä. Tämä laajentaa haasteita operoida lentoja suunnitellusti, neuvottelujohtaja Heini Wiik-Blåfield Paltasta sanoo.

Hän kuitenkin korostaa, että varallaolokielto on sinänsä laillinen työtaistelutoimi, joka ei suoraan liity käynnissä oleviin neuvotteluihin työehtosopimuksesta.

Finnair puolestaan toteaa, että ensi viikolla alkavat muutosneuvottelut koskevat ainoastaan sitä, voiko Finnairin henkilökunta jatkossa operoida australialaisen Qantasin lentoja.

– Tässä yhteistyösopimuksessa keskustelemme ensisijaisesti Qantasin kanssa, mutta toivotaan, että jos tilanne ratkeaa nopeasti, niin pystytään tästä sopimuksesta ja työstä pitämään kiinni, henkilöjohtaja Aalto-Luoto sanoo.

Lentäjät: Finnair ei ota terveydellistä kuormitusta tosissaan

MTV ei tavoittanut perjantaina Suomen Liikennelentäjäliiton edustajaa haastatteluun. SLL lähetti sen sijaan pitkän tiedotteen ja toteaa, että Finnairin julkaisema henkilövähennystarve on epäuskottava.

Liiton mukaan Sydneystä operoitavien lentojen toiminta on varmistettu myös työtaistelutoimien aikana.

– Pidän täysin käsittämättömänä, ettei Finnair ole halukas järjestämään Sydneyn liikennettä sovitulla tavalla, vaan mieluummin luopuu lennoista ja niiden tuotoista, puheenjohtaja Vesa Uuspelto SLL:stä sanoo.

Hänen mukaansa australialaisyhtiölle operoitavista lennoista on koitunut lentäjille huomattavaa aikaerorasitusta ja pitkiä poissaoloja kotoa.

Tästä syystä SLL ja Finnair sopivat joulukuussa, että lennot toteutetaan paikan päälle sijoitettavien lentäjien toimesta, eikä Helsingistä käsin.

– Olen hyvin pettynyt, että paikallisesta Sydney-sopimuksestamme huolimatta yhtiö ei ota lentäjien huolia ja havaittua terveydellistä kuormitusta tosissaan. Ennenkuulumattomana pidän kuitenkin sitä, että yhtiö pyrkii painostamaan tällaisella jo sovitulla asialla työehtosopimusneuvotteluissamme, Uuspelto toteaa.

Finnairin ja työnantajaa edustavan Paltan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat sunnuntaina 9. helmikuuta.

Lue lisää aiheesta: Finnair aloittaa 90 lentäjää koskevat muutosneuvottelut