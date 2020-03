Fimean asiantuntija: Älä osta ”koronalääkkeitä” netistä, kuume- ja muita lääkkeitä kotimaisista apteekeista vain tarpeeseen

– Olemme huomanneet yksittäisiä tapauksia, joissa netissä on ollut täyttä huuhaa-informaatiota. On markkinoitu esimerkiksi korona- ja sarslääkkeitä. Valmisteet ovat laittomia, ja niiden käyttö on hyvin riskialtista. Näitä ei missään nimessä pidä ostaa, Paaskoski sanoo.