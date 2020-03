Suomalaisille myydään verkossa pikatestiä koronatartunnan selvittämiseksi – MTV tavoitti yhden firman edustajan, joka jo "odottelikin soittoa"

Päällisin puolin hieman raskaustestiä muistuttavan testin ideana on, että siihen ilmestyy viivoja, mikäli testiin syötetystä verinäytteestä löytyy merkkejä koronaviruksen vasta-aineista. Vasta-aineita muodostuu vereen, kun tautia sairastaa.

Yhteistyössä kiinalaisten kanssa

Henkilön mukaan yritys on saanut Tullilta luvan myydä tuotteita Suomessa. Hänen mukaansa kyse on Kiinan Wuhanissa laboratoriossa testatuista tuotteista, jotka on testattu myös sertifioidussa saksalaisessa laboratoriossa.