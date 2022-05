Fifa-pomolta pöyristyttävää puhetta – heitti häpeällisen vertauksen siirtotyöläisten oloista: "Hän on tullut hulluksi"

Infantinoa haastateltiin maanantaina Kaliforniassa ja yksi aihe oli Qatarin siirtotyöläisten olosuhteet. MM-kisojen järjestelyt ovat saaneet valtavasti kritiikkiä ja maassa on kuollut tuhansia siirtotyöläisiä. Infantino väitti, että työläiset ovat ylpeitä, kun saavat mahdollisuuden työskennellä Qatarissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Minun vanhempani muuttivat Italiasta Sveitsiin. Ei niin kaukaa, mutta kuitenkin. Kun annat työtä jollekin, vaikeissakin olosuhteissa, annat heille ylpeyttä ja arvokkuutta, Infantino sanoi AP:n mukaan.

Infantino nosti myös esille, että Fifa on iloinen muutoksesta, jonka he väittävät tehneen Qatarissa.

– Mahdollisuuden saaminen, että voimme muuttaa olosuhteita näille 1,5 miljoonalle ihmiselle tekee meistä hyvin ylpeitä, Infantino totesi.

Qatariin vastikään muuttaneen Infantinon lausunnot aiheuttivat suurta raivoa.

– Gianni Infantino on tullut hulluksi. Vertailee Qatarin siirtotyöläisten olosuhteita omien vanhempiensa muuttoon Italiasta Sveitsiin, idrettspolitik.no -sivuston toimittaja Andreas Selliaas kirjoitti Twitterissä.

NRK:n toimittaja Jan Petter Saltvedt uskoo, että Infantinon sanat osoittavat sen, ettei hän välitä ollenkaan Qatarin työolosuhteista tehdyistä kirjoituksista ja raporteista.

– Se on täyttä piittaamattomuutta ja hävyttömyyttä verrata Sveitsin olosuhteita Qatarissa työskentelevien olosuhteisiin. Ihan kuin se antaisi kenellekään iloa ja ylpeyttä olla siellä. Heidän kohdalla kyse on selviytymisestä. Ei ole kysymys mistään vivahteesta tai ylpeydestä, koska heillä no työpaikka. Hän on elänyt niin kaukana siitä kaikesta ja on täysin irtautunut todellisuudesta, Saltvedt totesi.

Selliaas on samoilla linjoilla Saltvedtin kanssa.

– Infantinon lausunto kertoo, että hän ei välitä tai ei ole koskaan välittänyt Qatarin siirtotyöläisistä. On hiuksia nostattavaa verrata muuttoa Sveitsistä Italiaan siirtotyöläisiin, joita käytetään täysin hyväksi Qatarissa, Selliaas sanoi NRK:lle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Norjan Amnestyn osaston pääsihteeri John Peder Egenäsin mielestä kommentit paljastavat Fifan todellisen luonteen.

– Se on pelottavaa meille, jotka yritämme vaikuttaa Fifaan, että he tekisivät enemmän siirtotyöläisten hyväksi. Se paljastaa asenteen siirtotyöläisiä kohtaan ja ihmisiin yleisesti, mikä on niin kaukana todellisuudesta, Egenäs sanoi.

Egenäs uskoo olevansa oikeassa, että nämä ihmiset tulevat Qatariin hakemaan työtä ja että työ on tärkeää ihmisarvon ja selviytymisen kannalta, mutta siirtotyöläisten kokemia olosuhteita ei voida perustella.

– Se ei anna Qatarille oikeutta polkea ihmisarvoa maksamalla alipalkkaa, sitomalla työntekijän työnantajaa ja majoittaen heidät mätäneviin asuntoihin, koska kaikki olisi parempaa kuin työttömyys, niin tämä on okei. Se antaa hiukan pahan maun suuhun, kun hän käyttää itseään vertailukohteena, Egenäs totesi.

Saltvedt ei usko, että Qatarin työntekijöiden oloihin tulee minkäänlaista muutosta ennen loppuvuotena pelattavia MM-kisoja. Hänen mielestään Infantinon äänessä on selvä muutos.