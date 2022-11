FIFA-pomolta hämmentävää puhetta Qatariin kohdistuneesta kritiikistä – "Tämä on tekopyhyyttä"

Yhdysvallat-Wales 21.11. klo 21.00 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studio käyntiin klo 20.30.

Qatar on ollut jo vuosien ajan kovan kritiikin kohteena liittyen MM-valmisteluiden ympärillä esiin nousseiden skandaalien ja törkeiden ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. MM-kisavalmisteluiden aikana tuhansia muualta Aasiasta Qatariin tulleitta rakennustyöntekijöitä on kuollut.

– Jos Eurooppa välittää näiden ihmisten kohtalosta, he voivat luoda laillisia kanavia, kuten Qatar, jotta monet näistä työläisistä voisi tulla Eurooppaan töihin. Antakaa heille tulevaisuutta ja toivoa.

Infantinon mukaan Qatariin kohdistuva kritiikki on tekopyhää.

– Minulla on vaikeuksia ymmärtää tätä kritiikkiä. Meidän on panostettava näiden ihmisten auttamiseen, kouluttamiseen ja paremman tulevaisuuden antamiseen. Meidän on opetettava itseämme. Monet asiat eivät ole täydellisiä ja muutos vie aikaa.