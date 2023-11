Rallin MM-sarjan suomalaistoivolta kova vihjaus tulevaisuudestaan

Pajari, 21, joutunee vielä tovin odottamaan omaa näyttöpaikkaansa pääluokassa, mutta hän on oikealla tiellä kohti lajin huippua. Tästä yksi osoitus on se, että Pajarin nimi on ollut mukana erilaisissa spekulaatioissa tänä vuonna ja hänen nimensä on yhdistetty jopa Rally1-pestiin.