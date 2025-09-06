Ferrari ja McLaren huipputiukassa väännössä

McLarenin Lando Norris piti parasta kyytiä Monzan kolmansissa harjoituksissa.
McLarenit lähtevät tälläkin kertaa aika-ajoon suosikkeina, mutta harjoitusten perusteella Ferrari-kaksikko Charles Leclerc ja Lewis Hamilton on oranssimustien autojen kovin haastaja paalupaikkakisassa. Myös Red Bullin Max Verstappen pääsi kolmansissa harjoituksissa lähelle kärkeä, ja hänetkin on sen myötä syytä ottaa huomioon paalupaikkakilpailussa.
Norris ajoi Monzan radalla Italian gp:n kolmansissa harjoituksissa parhaan kierrosajan 1.19,331, josta Leclerc jäi 0,021 sekuntia, Norrisin tallitoveri Oscar Piastri 0,165 ja Verstappen 0,167 sekuntia.
Hamilton sai Ferrarin hyvään vauhtiin perjantaina, mutta valitteli kolmansissa harjoituksissa tehon puutetta. Hamilton oli päivän harjoituksissa vasta seitsemäs. Myös Williamsin Carlos Sainz menetti hämmästyttävästi vauhtiaan perjantaista. Hän oli kolmansissa harjoituksissa vasta 13:s
McLaren on vakuuttavan vauhdikas
Piastri johtaa MM-sarjaa 34 pisteen erolla Norrisiin. Verstappen on kolmantena, mutta jo yli sadan pisteen päässä Piastrista. Sarjatilanne vastaa McLarenin ylivoimaa, joten Piastri ja Norris lähtevät selkeästi suosikkeina aika-ajoon ja kilpailuun.
Ferrari on päässyt Niki Laudan 50 vuoden takaista mestaruutta kunnioittavassa värityksessään erittäin hyvään vauhtiin Monzan nopealla radalla. Hamilton oli nopein ensimmäisissä harjoituksissa. Leclerc jäi kolmansissa harjoituksissa kovin niukasti Norrisin kärkiajasta, mutta McLarenin kuljettaja hukkasi nopeimmalla kierroksellaan pienessä sivuluisussa hieman vauhtiaan.
Italian gp:n aika-ajo alkaa kello 17 Suomen aikaa.