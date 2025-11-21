Formula ykkösten MM-sarjaa johtava Lando Norris piti parasta vauhtia Las Vegasissa ajettavan osakilpailun toisissa harjoituksissa. Varhain aamulla Suomen aikaa Norris kiersi radan parhaimmillaan aikaan 1.33,602.

Norris johtaa MM-taistelua 24 pisteellä ennen McLaren-tallikaveriaan Oscar Piastria. Norris pääsee nevadalaiskisaan kahden edellisen kilpailun voittajana, sillä hän oli ykkönen marraskuun alussa Brasiliassa ja lokakuun lopussa Meksikossa.

Toista harjoitussessiota vaikeuttivat radan kunnostamiseen liittyneet keskeytykset, joiden takia punaiset liput liehuivat kahdesti harjoitussession aikana. Ratatoimitsija oli havainnut aiempinakin vuosina esiin tulleen ongelman: radalla oleva kaivonkansi oli noussut irti paikaltaan.

Harjoitukset saivat tarkastuksen jälkeen jatkua, mutta toiset punaiset liput Ferrarin Charles Leclercin autoon iskeneestä teknisestä ongelmasta keskeyttivät harjoitukset lopullisesti.

Parhaiten Norrisin haastoi Mercedeksen Kimi Antonelli, joka jäi kärkivauhdista vain 0,029 sekuntia. Leclerc oli kolmanneksi nopein.

Las Vegasissa sadekuuro kasteli rataa harjoitussessioiden välissä. Ensimmäisten harjoitusten nopein oli Leclerc ajalla 1.34,802. Kakkoseksi ajoi Williamsin Alex Albon ja kolmanneksi Red Bullin Yuki Tsunoda.

Kauden 22/24 kilpailu ajetaan paikallista aikaa lauantaina, mutta aikaeron takia sunnuntain varhaisaamussa Suomen aikaa.