Lewis Hamilton säväytti Monzassa

Ferrarin Lewis Hamilton oli Monzan ensimmäisten harjoitusten nopein.
Ferrarilla oli hyvä kulku kotimaan kamaralla ja se valloitti kaksi kärkisijaa MM-sarjan 16:ntena viikonloppuna Italian Monzassa. Hamiltonin jälkeen tallikaveri Charles Leclerc oli toinen. Hamilton ajoi ensimmäisten harjoitusten nopeimman kierrosajan 1.20,117, josta Leclerc jäi 0,169 sekuntia.
Carlos Sainz sai Williamsin kolmanneksi parhaaseen vauhtiin. Hallitseva mestari Max Verstappen oli neljänneksi nopein.
Lando Norris oli McLarenilla kuudenneksi nopein. MM-sarjaa johtava Oscar Piastri oli luovuttanut autonsa McLarenin kehitysohjelman kuljettajalle Alex Dunnelle, joka oli harjoituksissa 16:s.
Dunne jäi vajaat puolitoista sekuntia Hamiltonin kärkiajasta ja yli puoli sekuntia Norrisista.
Italian gp:n toisen harjoitukset alkavat kello 18 Suomen aikaa. Kilpailun aika-ajo ajetaan lauantaina ja kilpailu sunnuntaina.