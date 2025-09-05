Urheilu
Lando Norris ajoi pohjat – Mercedes-kuski täräytti pihalle

Kimi Antonelli ajoi ulos Monzan toisissa harjoituksissa./All Over Press
Julkaistu 05.09.2025 22:02

MTV URHEILU – STT

McLaren-tallin Lando Norris ylsi parhaaseen vauhtiin formula 1:n MM-sarjan 16:nnen viikonlopun toisissa harjoituksissa Monzan moottoriradalla. Norris ajoi perjantain nopeimmaksi kierrosajaksi 1.19,878.

MM-sarjaa johtava tallitoveri Oscar Piastri huilasi ensimmäisen harjoitusjakson ja ajoi toisissa harjoituksissa neljänneksi 0,181 sekunnin päässä Norrisista.

McLarenin kaksikko on vallannut Piastrin johdolla tukevasti MM-sarjan kärkipaikat. Perjantain harjoitusten perusteella he saavat Monzassa kärkihaastajikseen Ferrarin kuljettajat, kun Lewis Hamilton oli ensimmäisten harjoitusten nopein ja Charles Leclerc oli toinen molemmilla harjoitusjaksoilla. Hamilton oli toisissa harjoituksissa viides.

Carlos Sainz sai Williamsin hyvään vauhtiin, sillä hän oli molemmilla jaksoilla kolmanneksi nopein. Hallitseva mestari, Red Bullin Max Verstappen ajoi neljänneksi ja kuudenneksi parhaat harjoituskierrokset.

Draamalta sessiossa ei vältytty, sillä Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi ulos päätyen hiekalle. Harjoitukset keskeytettiin hetkeksi, mutta niitä päästiin jatkamaan jonkin ajan päästä. Antonelli ei päässyt enää jatkamaan harjoituksiaan ja sai yhteensä aikaa vain neljä kierrosta. Mercedeksen osalta harjoitukset eivät sujuneet ruusuisesti, sillä Antonellin sijoitus oli vasta 19:s ja tallikaveri George Russell oli 10:s.

Italian gp:n aika-ajo ajetaan lauantaina ja kilpailu sunnuntaina.

