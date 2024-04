Fernando Alonso -spekulaatioille piste – mestarin F1-tulevaisuus selvisi

Autosportin mukaan jatkosopimus on monivuotinen ja kiinnittää Alonson Aston Martinille ainakin vuoden 2026 loppuun saakka.

– Olemme käyneet jatkuvaa vuoropuhelua viime kuukausina ja Fernando on pitänyt sanansa: kun hän päätti jatkaa kilvanajoa, hän puhui ensin meidän kanssamme. Fernando on osoittanut uskovansa meihin, ja me uskomme häneen, Krack sanoi.