Trumpin kartanoon tehty kotietsintä viimeinen pisara: Vasemmiston perinteisesti vieroksuma FBI ajautui oikeiston vihan kohteeksi

Kaataako FBI-tutkinta Trumpin paluuhaaveet? Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI tutkii nyt entistä presidentti Donald Trumpia, joka oli vienyt erittäin salaisia asiakirjoja virkakautensa jälkeen omaan kotiinsa Floridan Mar-a-Lagoon. Miten iso vaikutus tällä on Trumpin mahdollisuuksiin päästä seuraavissa vaaleissa republikaanien presidenttiehdokkaaksi, jos hän päättää lähteä kisaan? Kaatuuko Trumpin mahdollinen paluuhanke tähän, Yhdysvaltain historian ja politiikan väitöskirjatutkija Jani Kokko? – Pitäisi tietää tarkemmin, mitä niissä löydettyjen 20 pahvilaatikon asiakirjoissa on. Jos siellä on esimerkiksi ydinaseisiin liittyviä asioita, niin onhan se aika raskauttavaa, Jyväskylän yliopiston tutkija arvioi. On kuitenkin muistutettu, että Trump on selvinnyt kerta toisensa jälkeen skandaaleista, jotka kaataisivat muiden poliittisen uran. Tämän tuo esiin myös Kokko. – Tuskin kartanon ratsia katkaisee Trumpin pyrkyä presidenttiehdokkaaksi. Hän varmasti saa niin halutessaan ujutettua itsensä republikaanien esivaaliehdokkaiden joukkoon. Suuri kysymys olisi siinä tapauksessa, valitseeko puolue hänet ehdokkaakseen vai ei. Kokko muistuttaa, että Trumpin johdolla puolue hävisi viimeksi sekä presidentinvaalit että senaatin ja edustajainhuoneen vaalit. Hänen mukaansa republikaaneissa on nousussa muita kärkipoliitikkoja, jotka saattavat hyvinkin haluta presidenttiehdokkaaksi jo 2024. – Heihin lukeutuvat esimerkiksi Floridan kuvernööri Ron DeSantis ja Texasin kuvernööri Greg Abbott. Totta kai Trumpin kartanoon tehty ratsia antaa lisää pontta mahdollisille haastajille. Trumpin ote puolueestaan on silti yhä tiukka. Tästä todistaa, että useiden häntä vastaan nousseiden poliitikkojen ura näyttää päättyneen kongressissa. Yksi heistä on Liz Cheney, joka hävisi Trumpin puoltamalle ehdokkaalle Wyomingin esivaaleissa. Cheney saattaa kuitenkin olla vielä uhka: hän kertoi harkitsevansa pyrkimistä presidentiksi riippumattomana ehdokkaana vuoden 2024 vaaleissa, jos Trump on ehdolla. – Olisi tietysti lottovoitto demokraattipuolueelle, jos republikaanien ääniä jakautuisi kahdelle ehdokkaalle, Kokko sanoo.