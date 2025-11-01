Suuri yleisö Britanniassa näyttää tukevan selkeästi kuningas Charlesin päätöstä ottaa pois Andrew'n prinssin titteli.
Analytiikka- ja tutkimusyhtiö YouGovin tuoreen mielipidemittauksen mukaan lähes 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tittelin riistäminen oli oikea päätös.
Melkein kuusi kymmenestä arvioi kuitenkin, että kuningashuone ylipäätään toimi Andrew-ongelman ratkaisemisessa liian hitaasti.
Andrew tunnetaan nyt etunimen lisäksi sukunimellä Mountbatten Windsor.