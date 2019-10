Facebookista irtisanoutunut ex-johtaja Randi Zuckerberg MTV:lle: "On menty jo liian pitkälle, kun puhutaan ihmisten yksityisyydestä"

Zuckerberg myös uskoo että tulevaisuudessa odottaa pirstaloitunut ja usein maksullinen some-maailma.

Randi Zuckerberg tunnetaan erityisesti Facebook-yhtiöstä, jossa hän on toiminut yhtiön johdossa yhdessä veljensä Mark Zuckerbergin kanssa.



Mainos

Mainos

Randi Zuckerberg vaikutti yhtiön markkinointijohtajana vuosina 2004–2011. Sen jälkeen hän irtisanoutui yhtiöstä ja perusti oman Zuckerberg Media -nimisen yhtiön.

Facebookin menestyksen avain olivat henkilötiedot

– Emme olisi silloin osanneet kuvitella kuinka valtavaa siitä tulee! Kun lähdin Piilaaksoon yhdessä veljeni (Mark Zuckenbergin) kanssa, kohtasimme valtavasti kilpailua todella isoilta yhtiöiltä. En olisi kuitenkaan voinut arvata, että sosiaalisesta mediasta tulee kohta asia, jota miljardit ihmiset käyttävät ympäri maailmaa, Zuckerberg muistelee.

Mikä teki juuri Facebookista yhtiön joka kovan kilpailun vuosina päihitti muut kilpailijansa ja kasvoi jättiläiseksi? Zuckerberg näkee syyksi käyttäjien oikeat nimet ja identiteetin varmistamisen.

– Siinä oli parikin tekijää: Ensimmäinen on se, että keskityimme tekemään vain pari asiaa todella hyvin sen sijaan, että yrittäisimme tehdä ihan kaikkea. Se on mielestäni ylipäätään hyvä ohje bisnekselle. On aina parempi olla erinomainen yhdessä asiassa kuin yrittää miellyttää kaikkia, Zuckerberg toteaa MTV:n haastattelussa.

– Toinen asia on se, että halusimme käyttäjien käyttävän oikeita nimiään ja identiteettejään. Tiedän, että se tänään kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta 2004 kukaan ei käyttänyt oikeaa nimeään netissä. Ihmisillä oli pseudonyymejä ja hahmoja, joina he esiintyivät. Halusimme ihmisten vahvistavan henkilöllisyytensä henkilötiedoin tai sähköpostein. Kun se tehtiin, ihmisten suhtautuminen muuttui. He alkoivat luottaa Facebookiin. Se todella käänsi pelin eduksemme, Zuckerberg jatkaa.



– Tässä sitä nyt sitten ollaan, vuosikymmen myöhemmin: Voit tilata itsellesi tuntemattoman yksityisen ihmisen auton, voit varata itsellesi netistä jonkun tuntemattoman ihmisen makuuhuoneen tai koko talon. Se kaikki johtuu siitä että oikeat nimet ja henkilöllisyydet tuotiin nettiin.



Yksityisyyden tavoittelu on mennyt liiankin pitkälle



Moni on huomannut että sosiaalisen median kaupallisuus on lisääntynyt ja samalla henkilökohtaisuus vähentynyt. Käyttäjät ovat yhä varovaisempia yksityisen tilansa julkistamisessa, harva julkaisee esimerkiksi lastensa uimarantakuvia enää somessa.



Mainos

Randi Zuckerbergin mukaan kehitys on heilahtanut ääripäästä toiseen.



– Olen todellakin sitä mieltä, että heiluri on jo heilahtanut liian pitkälle. Kun aloitimme, kukaan ei käyttänyt oikeaa nimeään, kaikilla oli salanimi. Se on mielestäni ikävää. Olen itse äiti, ja kun ajattelen että joku piiloutuu salanimen taakse, riskinä on kiusaamista, vihapuhetta ja niin pois päin. Kun käytät oikeaa nimeäsi, olet varovaisempi sanojesi ja tekojesi suhteen, Zuckerberg pohtii.



– Kehitys lähti siitä ensin menemään oikeaan suuntaan, mutta nyt ollaankin jo tilanteessa, jossa some-tilan valtaavat brändit, markkinointi ja isojen firmojen hallitsema data. Ehkä meidän pitää palata vähän taaksepäin ja etsiä oikea tasapaino sen suhteen, mikä on oikea määrä tietoa jonka voi tallettaa ja jakaa muille, mutta niin että luottamus säilyy.