Facebook-ryhmän ylläpitäjällä voi olla edessään esitutkinta, jos sivulla kaupataan laittomuuksia

Ylläpitäjien rikosvastuu voi tulla punnintaan, vaikkeivät he itse kauppaisi mitään lainvastaista sivuillaan.

Taustalla on korkeimman oikeuden (KKO) helmikuun lopussa antama ennakkopäätös tor-verkossa toimineesta Sipulikanava-keskustelupalstasta.

– Päätöksestä on vedettävissä johtopäätös, että pitäisi varmasti katsoa, mikä se ylläpitäjän vastuu näissä tapauksissa on, sanoo Sinkkonen.

Myynti-ilmoituksia julki some-kanavissa

Varsinkin nuuskaa on saatavilla hyvinkin avoimesti sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Facebookissa toimii ryhmiä, joissa yksittäiset ilmoittajat markkinoivat nuuskaa niin, että ostajat voivat sopia kaupoista tarkemmin yksityisviestein tai toisilla viestintäsovelluksilla. Osa ryhmistä on julkisia, mutta valtaosa yksityisiä. Vastaavia suljettuja ryhmiä toimii myös muilla sosiaalisen median alustoilla, kuten Whatsappissa.

Ryhmien ylläpitäjät eivät välttämättä itse saa kaupoista mitään hyötyä, elleivät he itse kauppaa omia tuotteitaan. Juuri tämänkaltaisiin ryhmiin ja heidän ylläpitäjiinsä korkeimman oikeuden ratkaisu voisi vaikuttaa.

Professori varovainen jatkoarvioissa

Syynä on Tolvasen mukaan se, että huumausaineet ovat Suomessa täysin laittomia hallussapitoa ja käyttöä myöten. Aste-ero voi Tolvasen mukaan johtaa siihen, miten kauppapaikan tai keskustelupalstan ylläpitäjän mahdollista rikosvastuuta arvioitaisiin.

Tulli paljastanut ennätysmäärän nuuskan maahantuontia

Valvontajohtaja Sinkkonen ei nimeä mitään palstoja tai sosiaalisen median alustoja nimeltä, mutta hän kertoo, että Tulli on jo aiemmin käynyt joidenkin alustojen ylläpitäjien kanssa keskusteluja heidän ryhmiensä toiminnasta.

Tulli on viime vuosina paljastanut paljon nuuskan maahantuontia, ja maaliskuun alussa virasto kertoi takavarikoineensa viime vuonna yli 9 100 kiloa nuuskaa, mikä on ennätyksellisen paljon. Tullin mukaan nuuskan laiton maahantuonti on muuttunut hyvin ammattimaiseksi.