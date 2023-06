Somessa tunnetulle miehelle ehdollista vankeutta rahapelien markkinoimisesta – rikoshyötyä yli 50 000 euroa

Lisäksi mies tuomittiin menettämään rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yli 50 000 euroa.

Oikeus katsoi sosiaalisessa mediassa tunnetun miehen markkinoineen muun kuin Veikkauksen toimeenpanemia rahapelejä, mikä on vastoin arpajaislaissa säädettyä kieltoa.

Oikeuden mukaan mies markkinoi rahapeliyhtiöiden pelejä verkkosivuilla, sosiaalisen median alustoilla Youtubessa ja Snapchatissa sekä suoratoistopalvelu Twitchissä. Rikoksen tekopaikka on Vantaa ja tekoaika toukokuusta 2020 toukokuuhun 2021.

Mies myönsi menetelleensä syytteen teonkuvauksessa kuvatuin tavoin, mutta katsoi, ettei hänen menettelynsä kaikilta osin ollut tahallista markkinointia vaan osittain myös "fiilistelyä", ja että hänellä on voinut olla seuraajia myös Suomen ulkopuolella.

Mies kertoi oikeudelle, että nettikasinoilla pelaaminen on hänen harrastuksensa ja intohimonsa.

– Vaikka (syytetty) olisi kertomansa mukaisesti myös fiilistellyt pelaamista, on hänen täytynyt ymmärtää, että hän tällaisella toiminnallaan myös markkinoi rahapelejä. On sinänsä mahdollista, että (syytetyllä) on voinut olla seuraajia myös Suomen ulkopuolella. Markkinointi on kuitenkin tapahtunut suomenkielisellä ja sisällöltään suomalaisille suunnatulla internet-sivustolla ja suomenkielisellä ja sisällöltään suomalaisille suunnatuilla käyttäjätileillä. Markkinointi on siten kohdistettu erityisesti suomalaisille, mikä (syytetyn) on myös täytynyt ymmärtää, tuomiossa todetaan.

Poliisihallitus pyysi selvitystä kahdesti

Oikeuden mukaan mies oli itse markkinoinut ja antanut toisten markkinoida rahapelejä omia sosiaalisen median alustojaan käyttäen ja hänen itsensä tuottamaa materiaalia hyväksi käyttäen.

– Hän on jakanut pelaamistaan erilaisille sometileille ja Snapchat-seuraajilleen, mistä voittoja ja uutta ilmaista pelirahaa on voinut saada. Hän on jakanut pelitilanteista ja voitoistaan kuvia kavereilleen ja osin somealustoille. Hän on jossain vaiheessa tekoaikaa ymmärtänyt, että on voinut menettelyllään myös edistää jonkin nettikasinon myyntiä ja osaltaan myös markkinoinut nettikasinoita, tuomiossa sanotaan.

Oikeus myös katsoi, että miehen menettely kesti melko pitkään.

– Poliisihallitus on teon aikana kahdesti pyytänyt häntä antamaan selvityksen menettelystään ja tuonut esille, että menettely on mahdollisesti laitonta. (Syytetty) on tästä huolimatta jatkanut menettelyään. (Syytetyn) saamaa rikoshyötyä on pidettävä huomattavana.

Oikeus tuomitsi miehen 50 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja menettämään rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 51 300 euroa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tuomion 6. kesäkuuta.

Suomalaisille ei markkinointia ulkomailtakaan

Poliisihallituksen arpajaishallinto vastaa rahapelien valvonnasta. Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Johanna Syväterä kertoo, että lainvastaisesta rahapelien markkinoinnista saatavat tuotot vaihtelevat suuresti eri tahojen välillä.

– Markkinoinnissa ja palkkioiden maksamisessa voi kyse olla kumppanuusmarkkinoinnista, josta markkinoija saa maksun joidenkin sovittujen kriteerien perusteella. Kriteerit voivat olla esimerkiksi jollekin tietylle rahapelisivustolle ohjattu liikenne, pelaajien häviämät rahat tai rekisteröinnit. Voi olla kyse myös kiinteästä rahasummasta, jolloin summa riippuu yleensä seuraajien määrästä, Syväterä kertoo.

Syväterän mukaan Poliisihallitus lähetti viime vuonna noin 40 taholle selvityspyyntöjä. Toissa vuonna luku oli noin 30. Selvityspyyntöjä on laitettu myös ulkomaille, usein Viroon.

Syväterän mukaan onkin yleinen harhaluulo, että nettipelejä voisi markkinoida Suomen rajojen ulkopuolelta. Oleellista on markkinoinnin kohdeyleisö, ei se, mistä markkinointia tehdään.

– Arpajaislain markkinointia koskevat säännökset käsittävät internetissä tapahtuvaa markkinointia, jos se on suunnattu Suomeen. Kriteeri on se, pyritäänkö viestinnällä vaikuttamaan nimenomaan Manner-Suomessa oleviin kuluttajiin rahapelien edistämiseksi. Säännöksiä ei voi kiertää muuttamalla Suomesta.

Kansalaiset tekevät ilmiantoja

Poliisihallituksen tietoon mahdollinen lainvastainen markkinointi tulee pitkälti kansalaisten ilmoitusten perusteella. Osa löytyy myös Poliisihallituksen omavalvonnan kautta.

Poliisihallituksen puuttumiskeinoja ovat Syväterän mukaan muun muassa lainvastaisen markkinoinnin kielto ja sen tehosteeksi asetettu uhkasakko tai seuraamusmaksu.

– Meillä on myös mahdollisuus tehdä poliisille tutkintapyyntö, jos epäilemme, että rikoslaissa rangaistavaksi säädetty rahapelirikoksen tunnusmerkistö täyttyy.

Viime vuosina nettipelien markkinoinnissa ei ole ollut Syväterän mukaan suurta nousua, mutta pitkällä aikavälillä sitä on tullut.