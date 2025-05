F1-tulokas sai lähtöpassit kisakuskin paikalta

Franco Colapinto korvaa Jack Doohanin F1-talli Alpinen toisena kisakuljettajana.

Ranskalaistalli kertoi asiasta keskiviikkona.

Alpinen mukaan Colapinto ajaa tallin riveissä ainakin viisi seuraavaa F1-kisaa. Doohan siirtyy Alpinen varakuljettajaksi.

22-vuotiaan Doohanin alkukausi on ollut heikko. Hän on jäänyt pisteittä jokaisessa alkukauden kuudessa osakilpailussa. Hänen paras sijoituksensa on 13:s.

Samanaikaisesti tallitoveri Pierre Gasly on kerännyt seitsemän MM-pistettä.

Seuraavassa viidessä kisassa Gaslyn rinnalla nähdään Colapinto, joka ajoi viime kaudella yhdeksän F1-kisaa Williamsilla.

– Seuraavat viisi kisaa antavat meille mahdollisuuden yrittää jotain erilaista. Tämän jälkeen me tulemme tarkastelemaan vaihtoehtojamme, Alpinen neuvonantaja ja virkaa tekevä tallipäällikkö Flavio Briatore avaa tiedotteessa.

Colapinto nähdään ensimmäistä kertaa Alpinen ratissa Imolan GP-viikonloppuna 16. - 18. toukokuuta.