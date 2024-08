F1:ssä kuskipotkut – yllätyskorvaaja loppukaudeksi puikkoihin

Williams tiedottaa pestanneensa Sargeantin tilalle Franco Colapinton. Valintaa voi pitää jokseenkin yllättävänä. 21-vuotias argentiinalainen on ajanut tänä vuonna yhdet vapaat harjoitukset Williamsilla Britannian GP:ssä.

Colapinto on kilpaillut viimeisimmäksi F2-sarjassa MP Motorsportin tallissa. Hän on voittanut tänä vuonna yhden osakilpailun ja on sarjan kokonaistilanteessa kuudentena.