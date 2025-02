F1-sarja oikeuteen – Lewis Hamiltonin uhkana järisyttävät seuraukset

Entisen F1-kuskin Felipe Massan haastehakemus vuoden 2008 mestaruustaistelun käänteistä etenee oikeuteen ensi syksynä.

Massa on haastanut F1-sarjan oikeuteen tavasta, jolla hän menetti MM-tittelin kaudella 2008. Asiaa käsitellään oikeussalissa Lontoossa 28–31. lokakuuta kuluvaa vuotta.

Brasilialaiskuski hävisi maailmanmestaruuden kotikisansa viimeisellä kierroksella, kun Lewis Hamilton nousi Interlagosin radan viimeisessä mutkassa tapahtuneella ohituksella mestariksi.

Kausi 2008 jäi historiankirjoihin myös Renault-tallin niin kutsutun Crashgaten takia. Nelson Piquet junior tunnusti vuotta myöhemmin ajaneensa tallinsa pyynnöstä tahallaan seinään Singaporen GP:ssä auttaakseen tallikaverinsa Fernando Alonson voittoon kisassa.

Ulosajo laukaisi tapahtumasarjan, jonka yhteydessä kisaa johtaneen Massan äkillinen varikkokäynti kääntyi katastrofiksi bensaletkun tartuttua hänen Ferrariinsa. Lopulta Massa jäi ilman pisteitä kisasta, jonka tuloksesta Hamilton pääsi hyötymään.

Massan oikeusjutun pääväitteenä on, että F1-sarjan kaupallisia oikeuksia hallinnoineen FOM:in pomo Bernie Ecclestone ja Kansainvälisen autoliiton FIA:n puheenjohtaja Max Mosley tiesivät Renault’n tahallisesta kolaroinnista jo kauden 2008 aikana, mutta päättivät pimittää asian.

Massa väittää F1-sarjan ryöstäneen häneltä tilaisuuden ainoaan maailmanmestaruuteensa katkeralla tavalla. FOM:n ja FIA:n lisäksi haastettuna on myös 95-vuotias Ecclestone, joka väitetysti on tunnustanut tienneensä tapauksesta jo kauden kuluessa. Ecclestone on myöhemmin kiistänyt tiedon.

43-vuotias Massa vaatii paitsi korvauksia, myös kauden 2008 lopputulosten kumoamista. Tämä veisi mahdollisesti Hamiltonilta ensimmäisen hänen seitsemästä maailmanmestaruudestaan.

F1-kauden tulosten muuttaminen 17 vuotta tapahtuneen jälkeen olisi täysin ennenkuulumatonta, mutta vastaavia päätöksiä mitalien uudelleen jakamisesta on tehty useissa lajeissa esimerkiksi vuosien päästä paljastuneiden dopingrikkomusten takia.