Entinen F1-kuljettaja Felipe Massan vaatimus vuoden 2008 maailmanmestaruudessa ei saanut tuulta alleen lontoolaisessa oikeusistuimessa. Korvausvaade pysyy kuitenkin voimassa.
Massa haastoi F1-sarjaa hallinnoineen FOM:in silloisen johtajan Bernie Ecclestonen ja Kansainvälisen autoliiton FIA:n oikeuteen 17 vuoden takaisesta MM-ratkaisusta.
Ferrarilla ajanut Massa hävisi vuonna 2008 mestaruuden pisteellä McLarenin Lewis Hamiltonille. Seuraavana vuonna paljastui, että Massalta todennäköisesti voiton Singaporen GP:ssä vienyt Nelson Piquet juniorin ulosajo oli Renault-tallin tahallaan järjestämä.
Massa on vaatinut vuoden 2008 mestaruutta itselleen sekä 64 miljoonan punnan (reilun 72 miljoonan euron) vahingonkorvauksia.
Torstaina istunnossa lontoolainen tuomioistuin piti voimassa Massan korvausvaatimuksen, mutta totesi, ettei se voi ottaa kantaa hakemukseen MM-tulosten muuttamisesta.
Massan mukaan Ecclestone tiesi Renault’n vilpillisestä toiminnasta. FIA:n puheenjohtajan Max Mosley puolestaan kieltäytyi tutkimasta asiaa ennen kuin se vuoti julkisuuteen vuonna 2009.
Suunnilleen Suomen hovioikeutta vastaavan high courtin tuomari Robert Jay hyväksyi Massan perustelun, ettei tällä ollut tietoa kaikista asian yksityiskohdista ennen vuotta 2023, jolloin brasilialaiskuski pääsi juonen jäljille Ecclestonen kerrottua asiasta haastattelussa.