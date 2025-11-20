Juuri nyt Avaa

Suunnilleen Suomen hovioikeutta vastaavan high courtin tuomari Robert Jay hyväksyi Massan perustelun, ettei tällä ollut tietoa kaikista asian yksityiskohdista ennen vuotta 2023, jolloin brasilialaiskuski pääsi juonen jäljille Ecclestonen kerrottua asiasta haastattelussa.

Massan mukaan Ecclestone tiesi Renault’n vilpillisestä toiminnasta. FIA:n puheenjohtajan Max Mosley puolestaan kieltäytyi tutkimasta asiaa ennen kuin se vuoti julkisuuteen vuonna 2009.

Massa haastoi F1-sarjaa hallinnoineen FOM:in silloisen johtajan Bernie Ecclestonen ja Kansainvälisen autoliiton FIA:n oikeuteen 17 vuoden takaisesta MM-ratkaisusta.

Entinen F1-kuljettaja Felipe Massan vaatimus vuoden 2008 maailmanmestaruudessa ei saanut tuulta alleen lontoolaisessa oikeusistuimessa. Korvausvaade pysyy kuitenkin voimassa.

Ecclestonen asianajajan mukaan 95-vuotias entinen F1-pomo ei muista antaneensa kyseistä haastattelua. Vastaajien mukaan asia on jo vanhentunut, ja Massa hävisi mestaruuden omien ja Ferrarin tekemien virheiden seurauksena.