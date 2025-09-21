Azerbaidzhanin F1-kisan aika-ajossa rajusti ulos ajanut McLaren-kuski Oscar Piastri välttyy putoamiselta lähtöruudukon perälle, uutisoi The Race -sivusto.

Piastri ajoi nokka edellä seinään Bakun katuradalla lauantaina käytyjen aika-ajojen päätösosiossa. McLaren koki törmäyksessä vaurioita keulaansa.

Aika-ajossa yhdeksänneksi jääneen Piastrin MM-taistelulle tuli eteen uusi uhka, kun McLaren totesi joutuvansa vaihtamaan koko auton rungon uuteen. Tavallisesti tämä tietää putoamista lähtöruudukon perälle.

Näin ei kuitenkaan The Race -sivuston saamien tietojen mukaan ole käymässä. F1-sarjan parc fermé -säännön mukaan rungon vaihto ei johda lähtöpaikkaan varikkosuoralta, jos uusi runko on tyypiltään ja suunnittelultaan tismalleen samanlainen kuin aiempi.

Talli ei saa myöskään tehdä muutoksia esimerkiksi auton jousitukseen, joiden on oltava säädöiltään samanlaiset kuin kolarissa vaurioituneessa rungossa.

Piastri johtaa F1-sarjaa ennen sunnuntain Azerbaidzhanin GP:tä 30 pisteen erolla tallikaveriinsa Lando Norrisiin. Myös Norris koki Bakun aika-ajossa epäonnistumisen jääden seitsemänteen lähtöruutuun.

Paalupaikalta starttaa Red Bull -kuski Max Verstappen ennen lauantain yllättäjiä Williamsin Carlos Sainzia ja Racing Bullsin Liam Lawsonia.

Juttua päivitetty klo 12.51: Korjattu Sainzin talliksi Ferrarin sijaan Williams.